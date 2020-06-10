Компании-производители кино— и телепродукции пересматривают свой контент из-за протестов в США

Компании-производители кино— и телепродукции пересматривают свой контент, принимая во внимание продолжающиеся в США протесты против расизма и полицейского произвола, — сообщают американские СМИ.

Изъятие стриминговой платформой HBO Max из свободного доступа голливудского фильма «Унесенные ветром», а также отмена показа идущего уже более 30 лет сериала «Полицейские» или «Копы» — это явный признак того, что крупные компании, работающие в индустрии развлечений, меняют свой подход к тому, что демонстрируется на экранах и мониторах, отмечает The Wall Street Journal.

Действие «Унесенных ветром», 4-часового фильма 1939 года с Кларком Гейблом, Вивьен Ли и первой получившей «Оскара» афроамериканкой Хэтти Макдэниэл почти все происходит на рабовладельческой плантации во время и после гражданской войны между Севером и Югом, напоминает газета. В заявлении, которое сопровождало новость об изъятии картины из пакета бесплатных фильмов, HBO Max особо подчеркивает, что кинолента является «продуктом своего времени… обнажая расовые и этнические предрассудки, которые, к сожалению, были характерны для тогдашнего американского общества». – Когда фильм вернется на платформу, его будет сопровождать «обсуждение соответствующего исторического контекста и осуждение показанного». Отдельно в заявлении компании отмечается, что картина после этого будет демонстрироваться в неизменном оригинальном виде, тем самым подтверждая, что такие предрассудки действительно существовали.

Далее газета рассказывает, что в минувший понедельник в Los Angeles Times была опубликована колонка сценариста фильма «12 лет рабства», афроамериканца Джона Ридли, в которой тот охарактеризовал «Унесенные ветром» как фильм, «увековечивающий расизм и заставляющий рассерженных и огорченных американцев выходить на улицы».

Почти сразу же ставший культовым сериал «Полицейские», показывающий, как считают некоторые его критики, «слишком позитивный взгляд» на рабочие будни правоохранителей, по сообщению издания Holliwood reporter, был снят за неделю до премьеры своего 33 сезона.

Один из создателей сериала Джон Лэнгли пока не давал на этот счет никаких комментариев. История с блокировкой фильмов в США происходит уже не в первый раз. Об этом «Эху» рассказала редактор отдела медиагазеты «Ведомости» Ксения Болецкая. Она добавила, что ничего подобного в России скорее всего не произойдет. Если следовать примеру американской телекомпании HBO Max, то можно удалять из общественного пространства огромное количество фильмов. Такое мнение нам высказал историк, писатель Михаил Трофименков. Он добавил, что в истории был случай, когда сценаристам инкриминировали реплики их персонажей, аргументируя это тем, что в уста героев вложены истинные мысли их создателей.