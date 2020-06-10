Суд Зальцбурга признал бывшего полковника вооруженных сил Австрии виновным в шпионаже в пользу России, но приговор оказался довольно мягким.

71-летний военный, имя которого не называется, но в некоторых изданиях он фигурирует как Мартин Н, мог получить до 10 лет, но суд ограничился тремя годами. Поскольку осужденному зачли срок предварительного заключения, он немедленно вышел на свободу. Бывшего военного признали виновным в том что он, будучи сотрудником центрального аппарата Министерства обороны, 25 лет работал на советскую, а потом и российскую разведку, передавая ценные сведения об армии Австрии и ее высокопоставленных офицерах, за что ему заплатили, по разным данным, от 200 до 300 тысяч евро. При этом он пользовался шпионской аппаратурой.

Сам бывший полковник своей вины не признал. Он уверяет, что делился со своими знакомыми информацией из открытых источников, не выдавая при этом никаких государственных тайн. Кроме того, местная пресса, которую цитируют «Аргументы и факты», писала, что еще в 2006 году Мартин Н хотел прекратить шпионскую деятельность, но кураторы не дали ему этого сделать. Сейчас австрийские правоохранители ищут некого Игоря Зайцева, который, якобы и завербовал экс-полковника.

Дипломатический скандал В 2018 сказался на австрийско-российских отношениях. Глава австрийского МИД Карин Кнайсл отменила визит в Россию, а канцлер страны Себастьян Курц назвал случившееся недопустимым.