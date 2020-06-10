Патрушев: Западные страны и пытаются дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам

Западные страны и, прежде всего, США пытаются дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, очень часто это делается через некоммерческие организации.

Такая проблема действительно существует, — уверен и член комитета по безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Заявление Николая Патрушева полностью поддержали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что примеров того, как Запад пытается дестабилизировать обстановку в России много, однако конкретные не назвал.