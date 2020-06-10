Памфилова: Ситуации, когда на россиян оказывают давление по поводу голосования по поправкам, недопустимы

Ситуации, когда на россиян оказывают давление по поводу голосования по поправкам, недопустимы. Дистанционному голосованию ЦИк уделит особое внимание. Об этом сказала глава комиссии Элла Памфилова.

Возможность проголосовать онлайн будет у жителей Москвы и Нижегородской области.