Российский бизнес просит у государства предоставить льготы на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на своих предприятиях. Крупнейшие производители продуктов и товаров повседневного спроса хотят получить разрешение на вычет из доходов на тестирование работников, — пишет газета «Коммерсантъ».