Российский бизнес просит у государства предоставить льготы на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на своих предприятиях. Крупнейшие производители продуктов и товаров повседневного спроса хотят получить разрешение на вычет из доходов на тестирование работников, — пишет газета «Коммерсантъ».
2020-06-10T18:17:00+03:00
2020-06-10T18:18:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:17, 10 июня 2020
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