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18:14, 10 июня 2020

Предприятия сферы услуг Петербурга начнут работу в понедельник

Предприятия сферы услуг Петербурга начнут работу в понедельник. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

Легально подстричься, отремонтировать обувь и сдать одежду в химчистку можно будет уже 15 июня. О том, что для сферы услуг смягчат коронавирусные ограничения, вице-губернатор города Евгений Елин рассказал несколько часов назад на онлайн-конференции. Также с понедельника Смольный планирует возобновить работу библиотек, мебельных салонов, каршеринга и разрешить спортивные занятия на открытом воздухе. Однако Евгений Елин подчеркнул, что послабления пока не коснутся торговых центров и предприятий общепита.

Губернатор Александр Беглов на своей странице ВКонтакте сегодня сообщил, что до недавнего времени число заболевших в Петербурге было в 10 раз выше количества тех, кто выздоровел. По его информации, в последние три недели этот показатель начал плавно снижаться и появилась возможность просить Роспотребнадзор снять некоторые ограничения.

Навигацию по рекам и каналам, стоматологические кабинеты и салоны красоты откроют на следующем этапе снятия ограничений.



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