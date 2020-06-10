Более 5 тысяч человек с диагностированным коронавирусом скончались в мае в Москве

Общий уровень смертности в столице за месяц оказался в полтора раза больше показателей последних лет. Статистику обнародовал Департамент здравоохранения.

Примерно треть всех умерших в мае, их было почти 16 тысяч человек, составляют люди с подтвержденным коронавирусом – всего 5260 человек. Примерно в половине случаев инфекция стала основной причиной смерти, свидетельствуют данные департамента. Причем отмечается, что в статистику попали и случаи, когда тест на коронавирус был отрицательным, но клиническая картина указывала именно на него. При этом, по официальной статистике федерального оперативного штаба, которая, очевидно, считается по другой методологии, в Москве за все время эпидемии скончалось 3 тысяч человек. Как посчитали в столичном Депздраве, летальность от инфекции в городе составляет около 4%, и как отмечается, это значительно ниже, чем в крупных городах других стран, например, в Нью-Йорке этот показатель составляет 10%, а в Лондоне – 22%. При этом в Москве ни разу не было задействовано одновременно больше двух третей созданных для пациентов с коронавирусом больничных мест. И за время эпидемии никому в госпитализации не отказывали.

За последние сутки в столице выявили почти 1200 новых случаев заражения, и наименьший суточный прирост с середины апреля. Власти города ранее начали снимать введенные из-за инфекции ограничения.

Российские власти не манипулируют показателями смертности от коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью CNN. Он утверждает, что низкие показатели обусловлены хорошей медициной в России.