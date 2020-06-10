Михаила Ефремова планируют отправить на психиатрическую экспертизу

По делу актера, отправленного под домашний арест из-за ДТП со смертельным исходом, продолжаются и другие следственные действия.

По делу об аварии в центре Москвы с участием Михаила Ефремова будут назначены как минимум две экспертизы – специалисты оценят состояние психики актера, а также проверят его машину на наличие возможных неисправностей. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. По данным интернет-издания Mash, вчера к Ефремову приезжали врачи психиатрической помощи из-за того, что тот пытался покончить с собой. Родные актера заметили у него на шее следы, которые могли возникнуть при попытке повешения. При этом, по версии следствия, артист мог получить эту травму во время аварии.

Сегодня полицейские также пришли в бар Ulysses в центре Москвы, где Ефремов отдыхал перед тем, как сесть в машину и попасть в смертельное ДТП. Как пишет интернет-издание Baza, они забрали видео с камер заведения. К администрации бара могут возникнуть вопросы, поскольку вечером 8 июня он не должен был принимать посетителей из-за карантина.

После аварии также прояснилась позиция родных погибшего Сергея Захарова. Его жена в эфире Первого канала рассказала, что не намерена идти на мировую с Ефремовым. Ирина Стерхова хочет, чтобы актера посадили на наибольший срок.

Между тем, по официальным данным, с начала прошлого года Ефремова 50 раз оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. 11 взысканий приходится на этот год. В основном штрафы связаны с превышением скорости и нарушением разметки, но на пьяном вождении актера в последнее время не ловили.

ДТП произошло вечером в понедельник на Смоленской площади. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Экспертиза установила, что актер был пьян.