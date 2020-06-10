По делу о разливе топлива в Норильске задержаны трое руководителей ТЭЦ, на которой в конце мая произошла масштабная авария. В компании «Норникель» — она владеет предприятием — критикуют действия следователей.

Следственный комитет рапортовал о задержании директора ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергокомпании Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова. Их подозревают в нарушении правил безопасности. По данным следствия, они продолжали использовать резервуар с дизельным топливом, который ещё два года назад должны были капитально отремонтировать, сказала сегодня представитель СК Светлана Петренко. Задержанным скоро предъявят обвинения. У вице-президента «Норникеля» Николая Уткина действия следствия вызывают вопросы.

Под стражей уже находится начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Его обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при проведении работ. Прорыв резервуара в Норильске произошел 29 мая, более 20-ти тысяч тонн топлива попало в почву и близлежащие реки. Спустя почти неделю президент Путин объявил случившееся в Красноярском крае чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Причиной аварии предположительно, стала просадка бетонной плиты, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на предостережение о недопустимости нарушения требований Росприроднадзора. Экологическая ситуация на месте ЧП ухудшилась, рассказал агентству представитель экстренных служб. Новые пробы воды, взятые специалистами перед заграждениями в районе разлива топлива, показали: предельно допустимая концентрация вредных примесей превышена в 120 раз. Это вдвое выше накануне, уточнил собеседник. На этом фоне в МЧС сегодня сообщили, что спасатели собрали почти 9 тысяч кубометров топливно-водяной смеси. Работы, как уточнил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, идут на территории самой ТЭЦ и акватории реки Амбарная, куда попало топливо.

Минприроды на фоне сообщений об ухудшении экологической ситуации создало комиссию по недопущению деградации экосистемы в Норильске. Она должна в том числе оценить ущерб окружающей среде, контролировать работы по устранению аварии, а также следить за состоянием экосистем в зоне ЧС, сообщает агентство ТАСС.

Экологи следят за последствиями аварии в Норильске. То, что приходят разные данные о масштабах загрязнения, вызывает беспокойство, — сказал «Эху» руководитель климатического проекта «Грин Пис» Василий Яблоков.

Катастрофа в Норильске связана не только с действиями должностных лиц, но и с неправильной структурой управления объектами, — считает зампред думского комитета по природопользованию Александр Василенко. Депутат уверен, что компании, которые устраняют последствия разлива топлива под Норильском, действуют слаженно и умело.