Анна Попова: У 14% россиян есть иммунитет к коронавирусу

У 14% россиян есть иммунитет к коронавирусу. Так утверждает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она ссылается на данные получены по результатам тестирования 650 тысяч человек в 46 регионах. Отдельную статистику по регионам она не уточняла. По словам Поповой, лучше всего иммунитет вырабатывается у детей.