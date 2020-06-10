Анна Попова: У 14% россиян есть иммунитет к коронавирусу

У 14% россиян есть иммунитет к коронавирусу. Так утверждает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она ссылается на данные получены по результатам тестирования 650 тысяч человек в 46 регионах. Отдельную статистику по регионам она не уточняла. По словам Поповой, лучше всего иммунитет вырабатывается у детей.
2020-06-10T17:33:00+03:00
2020-06-10T17:36:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 10 июня 2020
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