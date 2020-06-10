Суд Петербурга прекратил производство об УДО экс-депутата Глущенко, осужденного по делу об убийстве Старовойтовой

Суд в Санкт-Петербурге прекратил производство об условно-досрочном освобождении экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, осужденного по делу об убийстве политика Галины Старовойтовой. Он сам отказался от заявления и не отбыл необходимый для УДО срок, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Летом 2015 года Глущенко был приговорен к 13 годам лишения свободы за организацию убийства Старовойтовой.

Депутат Госдумы Галина Старовойтова была застрелена в ноябре 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге.