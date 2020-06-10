Следственные действия прошли в московском баре Ulysses в Плотниковом переулке по делу Михаила Ефремова

Следственные действия прошли в московском баре Ulysses в Плотниковом переулке по делу актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, не уточнив подробностей. В самом баре не стали комментировать данную информацию.

Артист перед аварией полчаса находился в этом заведении — об этом, в частности, свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. При этом на сайте паба указывается, что в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса, он обслуживает клиентов на вынос и осуществляет доставку.