Журналист Юлия Латынина не утверждала в передаче, из-за которой ее вызвали в СК, что в Нижнекамске не хватает СИЗ

Журналист, обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина не утверждала в своей апрельской передаче, из-за которой ее вызвали в Следственный комитет, что в Нижнекамске не хватает средств индивидуальной защиты. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В письме Следственного комитета содержатся фактически недостоверные сведения, в частности, утверждается, что я в прямом эфире зачитала «обращение врачей Нижнекамска» и использовала это как подтверждение того, что власть не готова к инфекции, что у них нет СИЗов и так далее. Де факто я зачитывала письмо, в котором название города Нижнекамска никак не фигурировало, там говорилось, что есть некий город в республике Татарстан, и врачи описывали свое положение, в частности, говорили о нехватке СИЗов. Республика Татарстан в этот момент, есть документ МЧС, в котором она говорила, что не хватает медицинских масок. Я ничего не говорила о Нижнекамске», — пояснила она.

Латынина подчеркнула, что после ее в эфира появился ряд «однотипных, написанных словно под копирку, публикаций», где утверждалось, что в апрельском эфире журналистки речь шла о Нижнекамске.

«Ни одна из цитат, здесь приведенных, не соответствует действительности, ничего подобного я не говорила. На мой взгляд, это уже само по себе исчерпывающе отвечает на вопрос, как обстоит дело в борьбе с ковидом в республике Татарстан. Сейчас мы близко работаем с «Альянсом врачей» и изучаем разные письма, которые приходят из республики Татарстан, в том числе, как выплачиваются президентские надбавки», — отметила журналист.

Латынина также добавила, что на врачей и журналистов оказывается сильнейшее давление в связи с сообщениями о занижаемой статистике заражений и смертности от коронавируса и обеспечением медработников средствами индивидуальной защиты.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал проверку в отношении журналиста Юлии Латыниной. По версии ведомства, обозреватель распространила ложную информацию о неготовности регионов к борьбе с коронавирусом.