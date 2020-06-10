Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун просит дать заключенным СИЗО право на длительные свидания с семьей

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун просит дать заключенным СИЗО право на длительные свидания с семьей. С просьбой пересмотреть действующее законодательство он обратился в Конституционный суд. Об этом сообщила «МБХ медиа» его супруга Юлия Шестун. Она отметила, что ее мужу отказывают в свидании с семьей больше полугода. Согласно закону, длительные свидания разрешены только уже осужденным и этапированным в колонии. Шестун считает необходимым пересмотреть эту практику, так как в России бывали случаи пребывания под арестом до семи лет. Он отмечает, что из-за краткосрочных свиданий, которые происходят за стеклом, разрушаются семьи.

Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Свое дело он считает политически мотивированным.