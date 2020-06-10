ФБК обнаружил у семьи главы Росприроднадзора Светланы Радионовой недвижимость почти на миллиард рублей

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у семьи главы Росприроднадзора Светланы Радионовой недвижимость почти на миллиард рублей. При этом все квартиры и дома записаны на родителей, а в декларации самой Радионовой — стандартная зарплата и маленькая квартира. Об этом на своем YouTube-канале рассказал основатель ФБК Алексей Навальный. Он со ссылками на публикации в СМИ добавил, что Радионову часто связывают с Антоном Устиновым — бывшим помощником главы Роснефти Сечина, а сейчас советником президента Путина.