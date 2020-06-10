В Москве в мае зарегистрировано более 15 700 смертей, что почти на 5 800 выше среднегодовой смертности

Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения. От коронавируса как основной причины умерли свыше 2700 жителей Москвы. Еще 2,5 тысячи — от других причин, но при этом имели положительный тест на COVID-19. Соответственно, по данным мэрии, летальность от коронавируса в столице за весь период эпидемии составляет от 2% до 3,8%. Как отмечает департамент, это значительно ниже, чем в Нью-Йорке (10,7%), Лондоне (22,7%), Стокгольме (15,2%) и Мадриде (21,5%).

Столичная мэрия объясняет повышение показателей смертности в мае тем, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве пришелся на конец апреля. Предупреждал о росте смертей и мэр Сергей Собянин

По данным оперативного штаба, всего в Москве зафиксировано почти 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки 1195, умерли за сутки 56 человек.