ФБК обнаружил у семьи главы Росприроднадзора Светланы Радионовой элитную недвижимость на 720 миллионов рублей

Как говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией, родители чиновницы владеют тремя соседними квартирами в жилом комплексе на Цветном бульваре, квартирой в Фурманном переулке и в курортном французском городе Жуан-ле-Пен, а также 600-метровым домом с участком в Подмосковье. Как отмечает глава Алексей Навальный, Радионова работает на госслужбе с 1999 года, о ее занятии бизнесом ничего не известно. Ее родители — пенсионеры.