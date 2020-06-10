ФБК обнаружил у семьи главы Росприроднадзора Светланы Радионовой элитную недвижимость на 720 миллионов рублей

Как говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией, родители чиновницы владеют тремя соседними квартирами в жилом комплексе на Цветном бульваре, квартирой в Фурманном переулке и в курортном французском городе Жуан-ле-Пен, а также 600-метровым домом с участком в Подмосковье. Как отмечает глава Алексей Навальный, Радионова работает на госслужбе с 1999 года, о ее занятии бизнесом ничего не известно. Ее родители — пенсионеры.
2020-06-10T16:33:00+03:00
2020-06-10T16:36:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 10 июня 2020
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