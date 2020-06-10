Компания S7 может продать космодром «Морской старт» одной из дочерних структур «Росатома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в бизнес-кругах. Стоимость проекта оценивается как крайне высокая в связи с необходимостью создания с нуля береговой инфраструктуры. «У частной авиакомпании с учетом финансовых потерь от пандемии просто нет на это денег», — отметил собеседник агентства.

S7 Space купила «Морской старт» в 2016 году. Плавучий космодром позволяет запускать ракеты-носители с экватора. Стартовая площадка, на которой монтируется ракета-носитель, до прошлого года находилась в американском порту Лонг-Бич. В этом году ее должны перебазировать на российский Дальний Восток.