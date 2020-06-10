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16:32, 10 июня 2020

Компания S7 может продать космодром «Морской старт» одной из дочерних структур «Росатома»

Компания S7 может продать космодром «Морской старт» одной из дочерних структур «Росатома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в бизнес-кругах. Стоимость проекта оценивается как крайне высокая в связи с необходимостью создания с нуля береговой инфраструктуры. «У частной авиакомпании с учетом финансовых потерь от пандемии просто нет на это денег», — отметил собеседник агентства.

S7 Space купила «Морской старт» в 2016 году. Плавучий космодром позволяет запускать ракеты-носители с экватора. Стартовая площадка, на которой монтируется ракета-носитель, до прошлого года находилась в американском порту Лонг-Бич. В этом году ее должны перебазировать на российский Дальний Восток.



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