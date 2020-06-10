Бывшего фигуранта «московского дела» Раджабова арестовали на 18 суток за шествие после выхода из отдела полиции 5 июня

Бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова арестовали на 18 суток за шествие после выхода из отдела полиции 5 июня. Пресненский суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения акции. Об этом сообщает интернет-издание МБХ медиа. Сам Раджабов вину не признал. Раджабова задержали накануне возле Пресненского суда, куда он пришел, чтобы присутствовать на заседании участников «бессрочного протеста». На него составили протокол и оставили в ОВД на ночь до суда.
2020-06-10T16:32:00+03:00
2020-06-10T16:34:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 10 июня 2020
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