Бывшего фигуранта «московского дела» Раджабова арестовали на 18 суток за шествие после выхода из отдела полиции 5 июня

Бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова арестовали на 18 суток за шествие после выхода из отдела полиции 5 июня. Пресненский суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения акции. Об этом сообщает интернет-издание МБХ медиа. Сам Раджабов вину не признал. Раджабова задержали накануне возле Пресненского суда, куда он пришел, чтобы присутствовать на заседании участников «бессрочного протеста». На него составили протокол и оставили в ОВД на ночь до суда.