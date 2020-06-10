ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе

Задержаны пятеро подозреваемых. Установлено, что они готовили подрыв самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По информации ведомства, задержанные поддерживали связь «с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины». У них изъяли самодельные бомбы, оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготовке преступлений.