ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе

Задержаны пятеро подозреваемых. Установлено, что они готовили подрыв самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По информации ведомства, задержанные поддерживали связь «с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины». У них изъяли самодельные бомбы, оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготовке преступлений.
2020-06-10T16:32:00+03:00
2020-06-10T16:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 10 июня 2020
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