Государственным органам могут запретить закупить медицинские маски за границей

Глава ведомства Денис Мантуров еще в мае заявил, что потребность в медицинских масках в стране закрыта за счет увеличения собственного производства. Министр пообещал, что объем выпуска увеличится в 10 раз, а цена, которая достигала 55 рублей, снизится до 18. В день в России будут производить до 10 миллионов масок. Речь идет исключительно о государственных нуждах. Коммерческим структурам ввозить маски новый законопроект не помешает. Согласно проекту, опубликованному на портале нормативно-правовой информации, исключение будет сделано для стран Евразийского экономического союза. В Минторге полагают, что важно не потерять собственные рынки, сохранив их для предприятий, которые перепрофилировали производства на выпуск масок.

Предполагается, что запрет на покупку государственными органами масок будет действовать до конца 2021 года.