«Медиазона»: В России умерли больше 11 тысяч пациентов с коронавирусом

В России умерли больше 11 тысяч пациентов с коронавирусом, пишет интернет-издание «Медиазона». Журналисты сопоставили данные федерального и региональных штабов по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии коронавируса жертвами заболевания по всей России стали 11102 человека. Речь идет об официальных данных, предоставленных чиновниками. Так, федеральный штаб сегодня утром сообщил, что умерли больше 6300 человек, но, по подсчетам «Медиазоны», основанным на данных по регионам, фактически к тому моменту было зарегистрировано около 7700 смертей.

К этим цифрам прибавляется и московская статистика за май. По подсчетам департамента здравоохранения столицы, в прошлом месяце умерли 5260 зараженных коронавирусом. При этом непосредственно от COVID-19 умерли чуть больше половины – 2727 пациентов. Смерть остальных была связана с «сопутствующими причинами», утверждают чиновники. До этого штаб утверждал, что в столице от коронавируса умерли меньше 2000 человек.

Московские чиновники утверждают, что им удалось удержать смертность в столице на относительно низком уровне по сравнению с другими мегаполисами – Лондоном, Нью-Йорком и Мадридом.