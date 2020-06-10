Глава МЧС требует не скрывать информацию о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске

Глава МЧС Евгений Зиничев требует не скрывать информацию о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске. Сегодня на заседании правительственной комиссии он отчитался, что на месте ЧП снизилась предельно допустимая концентрация вредных веществ. Взято более ста проб грунта и воды. 29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Сегодня стало известно, что в рамках расследования дела задержаны три руководителя ТЭЦ.

Необходимость задержания должностных лиц ТЭЦ-3 в Норильске вызывает сомнения. Об этом сказал директор заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин. Задержанных подозревают в причастности к тому, что прорвавшийся резервуар с дизельным топливом эксплуатировался в нарушение правил безопасности.