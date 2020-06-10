Гроза повредила часы на башне Новгородского кремля, который включен в список ЮНЕСКО. Это произошло накануне. В музее считают, что мог произойти скачок электричества, что и привело к сбою в механизме. В настоящее время специалисты пытаются устранить повреждения.
2020-06-10T15:32:00+03:00
2020-06-10T15:35:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 10 июня 2020
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