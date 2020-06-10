Еврокомиссия: Россия и Китай участвовали в кампании по дезинформации в странах ЕС с начала пандемии коронавируса

Россия и Китай участвовали в кампании по дезинформации в странах ЕС с начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном сегодня в Брюсселе заявлении Еврокомиссии. В нем отмечается, что это было сделано целенаправленно и касается не только ЕС, но и всего мира.