Владимир Путин не собирается присутствовать при освящении главного храма вооруженных сил в Подмосковье, — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня источник в патриархии сказал, что освящение храма состоится не 22 июня, как планировалось, а 14.
2020-06-10T15:31:00+03:00
2020-06-10T15:33:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 10 июня 2020
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