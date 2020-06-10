Владимир Путин не собирается присутствовать при освящении главного храма вооруженных сил в Подмосковье, — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня источник в патриархии сказал, что освящение храма состоится не 22 июня, как планировалось, а 14.