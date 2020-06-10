Смертность от коронавируса в Москве ниже, чем в других городах мира

Как утверждает мэр Сергей Собянин, в столице в мае скончались более 5 тысяч 200 человек с положительным диагнозом COVID-19. Градоначальник признал, что это большие цифры и напомнил, что на апрель пришел пик заболеваемости коронавирусом. Он уверен, что в июне смертность будет ниже, поскольку эпидемия пошла на убыль.