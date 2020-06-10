Смертность от коронавируса в Москве ниже, чем в других городах мира

Как утверждает мэр Сергей Собянин, в столице в мае скончались более 5 тысяч 200 человек с положительным диагнозом COVID-19. Градоначальник признал, что это большие цифры и напомнил, что на апрель пришел пик заболеваемости коронавирусом. Он уверен, что в июне смертность будет ниже, поскольку эпидемия пошла на убыль.
2020-06-10T15:31:00+03:00
2020-06-10T15:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 10 июня 2020
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