В Швеции решили прекратить расследование покушения на премьер-министра Улофа Пальме

Самое громкое убийство в истории страны было совершено в 1986 году.

Прокурор Петерссон, возобновивший расследование через 30 лет после убийства политика, сегодня объявил дело закрытым в связи с тем, что совершивший его экс-сотрудник шведской страховой компании Скандия Стиг Энгстром ушел из жизни двадцать лет назад, покончив с собой. Как утверждает газета Афтонбладет, полиция располагает орудием убийства. Би-би-си уточняет, что пули, найденные на месте преступления указывают на пистолет марки Магнум.

Всего по делу проходило более ста подозреваемых и десяти тысяч свидетелей. Среди сил, которые могли быть заинтересованы в устранении популярного политика, в разное время назывались шведские крайне-правые, курдские сепаратисты, спецслужбы ЮАР, тайная полиция бывшей Югославии и советский КГБ.

Агентство Луза напоминает, что Энгстром, по его же утверждениям, был свидетелем преступления с самого начала, разговаривал с женой премьера Лисбет и с полицией, которую впоследствии публично обвинял в халатно проведенном расследовании.

Лисбет Пальме в ходе следствия указала на другого человека, в котором якобы опознала нападавшего на ее мужа. Тот был осужден, но некоторое время спустя выпущен из тюрьмы.