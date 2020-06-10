Бизнесмены попросили льготы для тестирования на коронавирус

Они уверяют, что на это уходят немалые деньги.

Ассоциация «Русбренд», в которую входят Nestle, Coca-Cola, Pepsi и другие, просит чиновников уточнить, имеет ли бизнес право на то, чтобы вычесть из суммы доходов траты на тестирования. Её глава Алексей Поповичев направил соответствующее письмо министру финансов и руководителю Федеральной налоговой службы. Как пишет газета «Коммерсант», там предприниматель отмечает, что если сейчас эти расходы вычитать нельзя, то их нужно приравнять например к тратам на дезинфекцию помещений и закупку защитных средств. По его словам, тестирования теперь требуется проводить каждые пятнадцать дней и затраты на это только растут.

По подсчетам издания, для крупных предприятий они могут составить до пяти миллионов рублей в месяц, а аналогичные расходы у торговых сетей должны быть в несколько раз выше.

В свою очередь глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пожаловался на стоимость тестирование в Роспотребнадзор. Он отметил, что стоимость процедуры выросла в полтора раза, а срок получения результатов увеличился вдвое. Глава РСПП добавил, что для работодателей с большим штатом это приводит к издержкам в десятки миллионов рублей, и что чиновники должны установить предельную стоимость тестирования.

Ни в Роспотребнадзоре, ни в других государственных ведомствах эту информацию еще не комментировали.