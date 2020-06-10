Скончался известный писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Анатолий Трушкин умер на 89-ом году жизни в 52-ой московской больнице, где врачи целый месяц боролись за его жизнь.

Писатель был госпитализирован 9 мая, ему было трудно дышать, врачи не давали прогнозов, сам писатель надеялся, что ему станет лучше, по анализам был диагностирован коронавирус, болезнь протекала в тяжелой форме.

В итоге он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло. Писатель выступал на сцене со своими произведениями, писал сатирические тексты для звезд эстрады с 1981-го года. С его произведениями выступали с эстрады Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур. Писатель был членом Союза юмористов России, дважды был удостоен премии «Золотой теленок» «Литературной газеты» (клуба 12 стульев).

Анатолий Трушкин был автором 10 книг, сценаристом трех сериалов. Три его рассказа стали основой для серий «Ералаша»