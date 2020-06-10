Росприроднадзор предлагает проверить состояние других резервуаров на ТЭЦ в Норильске, откачав из них нефтепродукты

Ранее по делу об аварии задержали еще троих человек.

Помимо бака, из которого разлилось топливо, на ТЭЦ находится еще три резервуара, наполненные нефтепродуктами. Насколько они надежны, неизвестно, отмечают в Росприроднадзоре. Поэтому в ведомстве предлагают откачать топливо и проверить их техническое состояние, а также фундаменты. В предостережении Росприроднадзора говорится, что именно просадка бетонной площадки могла стать причиной аварии. Ранее в Следственном комитете сообщили, что разрушенный резервуар требовал капитального ремонта с 2018 года, но тем не менее эксплуатация цистерны продолжалась.

В курсе были директор ТЭЦ, главный инженер предприятия и его заместитель, которых сегодня задержали по делу об аварии. Они подозреваются в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, которое привело к тяжким последствиям. В «Норникеле» заявили, что считают задержание руководителей ТЭЦ неоправданно жесткой мерой, они были бы гораздо полезнее на месте аварии.

Ранее по делу был задержан и впоследствии арестован начальник цеха ТЭЦ. Ему обвинение уже предъявлено