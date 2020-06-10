В Норильске задержаны еще три человека по делу о разливе топлива на местном ТЭЦ

Это директор предприятия, главный инженер и его заместитель. Их подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды. В компании Норникель, которая владеет аварийной ТЭЦ, назвали задержание неоправданно жесткой мерой.

Авария произошла в конце мая, когда из-за повреждения одной из цистерн в окружающую среду вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива.



Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, резервуар требовал ремонта, но все равно эксплуатировался.



В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение