Михаила Ефремова с прошлого года не менее 50 раз штрафовали за мелкие нарушения правил дорожного движения, однако ни разу ему не выписывали квитанций за вождение в нетрезвом виде, — сообщили в московском Управлении ГИБДД.

В понедельник вечером актер на своей машине вылетел на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Водитель той машины скончался. В полиции сказали, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Вечером во вторник Таганский суд отправил его под домашний арест.