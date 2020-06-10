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14:04, 10 июня 2020

В ряде стран в ходе акций протеста против расизма и полицейского насилия демонстранты сносят и оскверняют памятники

В ряде городов и стран в ходе акций протеста против расизма и полицейского насилия демонстранты сносят и оскверняют памятники.

Удар на себя принимают исторические личности, которых протестующие обвиняют в расизме и работорговле. Так в начале недели в британском Бристоле участники акции против расизма утопили в реке статую работорговцу Эдварду Колстону. В Британии он также известен как меценат, который выделял деньги на школы, больницы и церкви. Мэр города Марвин Риз сказал, что не сожалеет из-за сноса, так как статуя работорговца в центре города, по его мнению, была оскорблением. В Лондоне снесли памятник работорговцу Роберту Миллигану, владевшему плантациями на Ямайке.

Досталось даже Уинстону Черчиллю. На памятник историческому деятелю на площади у здания парламента в Лондоне в субботу демонстранты нанесли граффити. Черчилля, как отмечает Би-би-си, не раз обвиняли в расистских взглядах активисты и историки. В шотландском Эдинбурге протестующие расписали памятник Генри Дандасу, известному в конце 18-го века поправкой к законопроекту об отмене рабства, из-за которой сотни тысяч рабов ждали свободы на десятилетие дольше. В Бельгийском Антверпене досталось памятнику королю Леопольду Второму, известному жестокой политикой в Демократической республике Конго после ее захвата Бельгией во второй половине 19-го века. Жителей страны он превратил в рабов. Памятник облили краской и подожгли. В Брюсселе конную скульптуру Леопольда второго толпа разрисовала лозунгами Black Lives Matter — Жизни чёрных имеют значение.

На этом фоне знаменитый комедийный сериал Little Britain из-за расистских шуток исчез из фильмотек Netflix, BBC iPlayer и Brit Box, пишет портал Independent. Сериал критиковали последние годы поскольку в скетчах актеры Дэвид Уолльямс и Мэтт Лукас переодевались в людей других рас и позволяли себе откровенно расистские шутки.



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