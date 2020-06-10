В НВО-Мах признали, что «Унесенных ветром» убрали в связи с кампанией против жестокости полиции и проявления расизма

Представители видеосервиса НВО-Мах признали, что их решение связано с кампанией против жестокости полиции и проявления расизма. Драму «Унесенные ветром» обвиняли в романтизации рабства. Фильм, который получил восемь Оскаров, еще могут вернуть в прокат, однако дополнят ее описанием исторического контекста, в котором разворачивается действие. Лента рассказывает о жизни американского рабовладельческого Юга во время войны с Севером.

Если следовать примеру НВО, то можно удалять из общественного пространства огромное количество фильмов, — считает историк кино Михаил Трофименков.

Редактор отдела медиа газеты Ведомости Ксения Болецкая не ожидает ничего подобного в России.