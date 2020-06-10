В Кремле не видят каких-либо факторов, которые дискредитируют выборы в Белоруссии – Песков

В Кремле не видят каких-либо факторов, которые дискредитируют выборы в Белоруссии. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», считают ли в Кремле президентскую кампанию в Белоруссии конкурентной, и не дискредитируют ли эти выборы скандалы со снятием кандидатов.

Д.Песков подчеркнул, что выборы в соседнем государстве — «это внутреннее дело Белоруссии». «Мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться и всем остальным тоже», — добавил он.

Д.Песков также напомнил, что Белоруссия является «очень важным ближайшим союзником» России. «Это государство, с которым у нас создано и действует союзное государство России и Белоруссии. Потому, конечно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, как проходит избирательная кампания, и желаем успешного проведения выборов нашим белорусским партнерам», — заключил он.