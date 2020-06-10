Глава ЦИК Памфилова заверила, что журналисты смогут следить за всеми этапами голосования по поправкам в Конституцию

Ранее некоторые источники сообщали, что прессе запретят присутствовать при подсчете голосов.

Элла Памфилова назвала «откровенной ложью» сообщения о том, что права журналистов на грядущем голосовании будут ограничены. По словам главы ЦИК, количество СМИ на грядущем голосовании будет не меньшим, чем на президентских выборах, и представители прессы смогут присутствовать на всех процедурах, в том числе при подсчете голосов. Ранее интернет-издание «Открытые медиа» сообщало, что из документов ЦИК исключили норму о присутствии журналистов при финальной сверке бюллетеней.

Также Памфилова заявила, что ЦИК занимается исключительно информированием граждан о предстоящем голосовании, и отвергла обвинения в агитации за поправки. Как сообщает агентство «Интерфакс», глава комиссии пояснила, что в этом случае работает принцип «все, что не запрещено, то разрешено». По словам Памфиловой, в интернете и социальных сетях преобладает агитация против поправок, которая проводится «на грани фола, вранья и лжи».

Ранее ЦИК удалил с официального сайта голосования мнения артистов, агитировавших голосовать за поправки. Памфилова пояснила, что у сайта будет «чисто техническая функция».