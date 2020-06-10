Он стал подозреваемым еще по одному уголовному делу. Порошенко подозревают в предоставлении заведомо незаконного приказа главе службы внешней разведки, что побудило последнего к превышению служебных полномочий.
Следователи утверждают, что бывший президент и его защитники отказались с ними общаться.
Госбюро расследований Украины готовит ходатайство о применении меры пресечения к бывшему президенту Петру Порошенко
Он стал подозреваемым еще по одному уголовному делу. Порошенко подозревают в предоставлении заведомо незаконного приказа главе службы внешней разведки, что побудило последнего к превышению служебных полномочий.