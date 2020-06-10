На московский регион приходится менее 25% новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено более 8400 новых случаев заболевания. Из их около 1200 приходится на столицу.
2020-06-10T13:32:00+03:00
2020-06-10T13:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 10 июня 2020
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