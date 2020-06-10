Кремль согласен с мнением Патрушева о том, что перед голосованием по поправкам Запад пытается расколоть общество

Кремль согласен с мнением секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о том, что перед голосованием по поправкам в Конституцию Запад пытается расколоть российское общество.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что тому есть много примеров, однако он не видит смысла их перечислять.

В интервью газете Аргументы и факты Николай Патрушев заявил, что некоторые страны Запада «пытаются навязать выгодные им ценности, в том числе через неправительственные организации».