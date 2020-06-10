По делу о разливе топлива в Норильске задержаны руководители ТЭЦ-3

Это директор предприятия Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. В следственном комитете говорят, что в ближайшее время им предъявят обвинения. Будет решаться вопрос о заключении под стражу.

Вице-президент «Норникеля» Николай Уткин в интервью Интерфаксу назвал задержание руководителей ТЭУ неоправданно жесткой мерой.