Это директор предприятия Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. В следственном комитете говорят, что в ближайшее время им предъявят обвинения. Будет решаться вопрос о заключении под стражу.
Вице-президент «Норникеля» Николай Уткин в интервью Интерфаксу назвал задержание руководителей ТЭУ неоправданно жесткой мерой.
По делу о разливе топлива в Норильске задержаны руководители ТЭЦ-3
Это директор предприятия Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. В следственном комитете говорят, что в ближайшее время им предъявят обвинения. Будет решаться вопрос о заключении под стражу.