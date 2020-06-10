Песков: В Кремле доверяют данным Роспотребнадзора по поводу эпидемиологической обстановки в регионах

В Кремле доверяют данным Роспотребнадзора по поводу эпидемиологической обстановки в регионах и пока не видят смысла в дополнительных рекомендациях перед голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, будет ли Кремль рекомендовать избирательным комиссиям и Роспотребнадзору принять специальные меры при голосовании по поправкам в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в ряде регионов.

«Ситуация самым тщательным образом мониторится ведомством главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Пока никаких дополнительных рекомендаций или замечаний оттуда не высказывалось», — сказал Д.Песков.