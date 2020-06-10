Конституционный суд России постановил проводить митинги только в гайд-парках

Организацию массовых мероприятий вне этих зон придётся обосновывать.

Все публичные мероприятия должны проходить в специально отведённых для этого местах. Если люди намерены организовать собрание, митинг, шествие, демонстрацию или пикетирование где-то еще, им придётся доказать властям, что акцию «по объективным причинам» нельзя проводить в гайд-парке. Об этом говорится в официальном постановлении Конституционного Суда, которое подготовили после заседания четвертого июня.

Таким образом орган отреагировал на жалобу нескольких жителей Самары, которые еще в прошлом году хотели организовать митинг на центральной площади города. Они попытались оспорить решение чиновников, которые посчитали, что она находится слишком близко к общеобразовательному учреждению, и отправили людей в гайд-парк у автодрома «Рено».

В итоге в Конституционном суде решение городских властей поддержало большинство, но не все. Вместе с постановлением опубликовано и особое мнение судьи Сергея Казанцева. Он считает, что даже если и большинство уличных акций и проходит в специально приспособленных для этого местах, это не означает, что собрание на улицах необходимо ограничивать.

Гайд-парки появились в России в 2012-ом году. Эту идею реализовали после массовых уличных акций за честные выборы.