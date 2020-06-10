Актера Михаила Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Накануне его посадили под домашний арест по делу об аварии со смертельным исходом, по которому ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Следователи хотят, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза дала объективную оценку состояния психического здоровья Михаила Ефремова, об этом пишут агентства со ссылкой на источники. Кроме того, проведут проверку технического состояния машины, чтобы исключить версию ее неисправности. Ране по делу были проведены другие экспертизы, которые показали, что Ефремов в тот вечер был сильно пьян и употреблял наркотики. В машине во время аварии он находился один, это сегодня официально подтвердили в столичной полиции. Ранее некоторые СМИ сообщали, что с ним был актер Иван Стебунов с супругой, но он это отрицал.



Накануне Ефремова отправили под домашний арест на два месяца, его защит обжаловать это решение не будет. Актеру запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном, интернетом и общаться с прессой. Следить за тем, как он будет соблюдать условия назначенной меры пресечения, собирается прокуратура. Сам артист накануне сказал журналистам, что признает свою вину и назвал произошедшее «чудовищным».

Авария произошла в понедельник вечером – автомобиль Ефремова выехал на встречку и врезался в грузовик. Водитель фургона скончался.