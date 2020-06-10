В Норильске на предприятии, принадлежащем Норникелю, задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель

Они проходят по делу о крупной аварии на предприятии, в результате которой в местные реки попали тысячи тонн дизельного топлива.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, сотрудники ведомства будут просить об аресте задержанных.

Ранее Красноярский суд арестовал начальника одного из цехов. Сейчас в регионе идут работы по ликвидации последствий аварии, которую называют одной из крупнейших экологических катастроф в российской Арктике.