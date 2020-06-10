Шаблинский: Предписание КС о проведении митингов в гайд-парках нарушает право граждан на свободу собраний

Предписание Конституционного суда о проведении митингов только в специально отведенных для этого местах — гайд-парках — нарушает право граждан на свободу собраний. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор юридических наук Илья Шаблинский.

«Это очень плохая новость. Данное решение — жирный крест на конституционном праве. Такое впечатление, что Конституционный суд приспосабливается к новому политическому повороту и окончательно оформляет отношение государства к этому конституционному праву, что митинги — это только для маргиналов», — отметил эксперт.

С точки зрения И.Шаблинского, это означает, что теперь администрации всех уровней могут отказывать в согласовании митингов всегда. «В принципе перенос публичных мероприятий в специально отведенные места, так называемые резервации, означает, что граждане не смогут демонстрировать свою общественную или политическую позицию там, где хотят. А гайд-парки — это обычно промзоны или лесные массивы, то есть территории, где проведение митингов лишено всякого смысла», — заключил он.

Как сообщалось, Конституционный суд России постановил проводить митинги только в гайд-парках. Если же граждане захотят собраться на альтернативной площадке, им придется доказать властям, что эта территория им не подходит.