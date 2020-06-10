Суд в Башкирии оштрафовал главного редактора интернет-издания ProUfu Алмаева по статье о недостоверной информации

Суд в Башкирии оштрафовал главного редактора интернет-издания ProUfu Тимура Алмаева по статье о недостоверной информации. Однако саму новость о якобы подготовке тысячи мест на кладбище для захоронения умерших от коронавируса сначала подтвердил пресс-секретарь уфимской мэрии. И только после этого администрация назвала ее недостоверной.

Решение было принято несмотря на предоставленную суду переписку с пресс-секретарем мэрии. Сам чиновник, как пишет издание, сказал, что его комментарий был неофициальным. Башкирское управление Роскомнадзора также вызвало для составления протоколов представителей еще четырех СМИ, написавших о подготовке мест на кладбище.