На флоте США уберут символику конфедератов

Начальник штаба американских ВМС адмирал Майкл Гилдей выпустил соответствующее распоряжение. Флаги конфедератов должны будут убрать из общественных мест и рабочих зон на кораблях, самолетах и подводных лодках. Это, по мнению военачальника, должно обеспечить единство подразделений, сохранить должный порядок и дисциплину. Символику рабовладельческих Конфедеративных штатов Америки сейчас в США воспринимают нередко как проявление расизма. Ее сторонники настаивают, что это неотъемлемая часть истории страны.
2020-06-10T12:33:00+03:00
2020-06-10T12:46:40+03:00
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12:33, 10 июня 2020
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