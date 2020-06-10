На флоте США уберут символику конфедератов

Начальник штаба американских ВМС адмирал Майкл Гилдей выпустил соответствующее распоряжение. Флаги конфедератов должны будут убрать из общественных мест и рабочих зон на кораблях, самолетах и подводных лодках. Это, по мнению военачальника, должно обеспечить единство подразделений, сохранить должный порядок и дисциплину. Символику рабовладельческих Конфедеративных штатов Америки сейчас в США воспринимают нередко как проявление расизма. Ее сторонники настаивают, что это неотъемлемая часть истории страны.