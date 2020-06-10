Попова: Жителям российских регионов придется носить маски в общественных местах и на транспорте

Жителям российских регионов придется носить маски в общественных местах и на транспорте независимо от снятия ограничений. В стране остаются люди, которые заболевают и заражают коронавирусом, — говорит глава Роспотребнадзором Анна Попова.

Специального средства защиты такого, как вакцина, еще нет, поэтому следует быть осторожными, — приводит слова главного санитарного врача страны интернет-издание Медуза .

Накануне в Москве досрочно отменили многие ограничения, которые вводились из-за коронавируса. В то же время в мэрии сказали, что требования надевать маски и перчатки в общественных местах и соблюдать дистанцию сохраняются.