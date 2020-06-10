Собянин: Выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев

Собянин также заявил, что решения по массовым мероприятиям в Москве могут быть приняты в начале июля.

Мэр отметил, что ежедневная выявляемость коронавируса и пневмоний в Москве снизилась в 3-4 раза от пиковых значений на фоне массового тестирования.