Собянин: Выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев

Мэр отметил, что ежедневная выявляемость коронавируса и пневмоний в Москве снизилась в 3-4 раза от пиковых значений на фоне массового тестирования.
2020-06-10T12:24:00+03:00
2020-06-10T12:28:34+03:00
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12:24, 10 июня 2020
Собянин также заявил, что решения по массовым мероприятиям в Москве могут быть приняты в начале июля.
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